La superestrella colombiana Shakira volvió a demostrar su enorme impacto global al protagonizar un concierto histórico en la emblemática playa de Copacabana Beach, donde reunió a cerca de dos millones de personas la noche del 2 de mayo de 2026.

El espectáculo gratuito, realizado en Rio de Janeiro como parte de la iniciativa “Todo Mundo no Rio”, marcó el cierre de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, consolidándose como uno de los eventos más multitudinarios en la historia de la música latina.

Durante la presentación, uno de los momentos más celebrados llegó cuando la artista interpretó su icónico grito: “¡La la la latinas!”, acompañado de una mención especial a Bolivia, gesto que generó emoción inmediata entre miles de seguidores bolivianos y latinoamericanos.

El instante rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde usuarios destacaron el orgullo regional y la conexión que Shakira mantiene con su público. Comentarios como “La mejor sin dudas” y “La mejor, totalmente” inundaron las plataformas digitales.

Con un repertorio coreado de principio a fin, una puesta en escena imponente y una energía que cruzó generaciones, La barranquillera confirmó por qué sigue siendo una de las artistas más influyentes del mundo y un símbolo del talento latino.

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