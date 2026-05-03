“Gracias emperador”: Always Ready confirma la salida de Baldivieso

Always Ready hizo oficial la salida de Julio César Baldivieso como director técnico del primer plantel mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, confirmando así lo que horas antes ya circulaba desde fuentes internas del club.

Bajo el mensaje “¡Gracias emperador!”, la institución destacó el trabajo del estratega, quien estuvo más de un año al frente de #LaBanda y logró consagrarse campeón en la gestión 2025. En el comunicado, el club expresó su agradecimiento y le deseó éxito en sus próximos desafíos junto a su cuerpo técnico.

La decisión marca el cierre de un ciclo importante para el conjunto alteño, que ahora deberá encarar una nueva etapa en el banquillo en plena competencia.

Aunque desde el entorno del club ya se menciona a Marcelo Straccia como el principal candidato para asumir el cargo, Always Ready no se ha pronunciado oficialmente sobre quién será el reemplazante de Baldivieso.

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