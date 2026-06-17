Dos vehículos colisionan frontalmente en la avenida Virgen de Cotoca y dejan heridos

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la avenida Virgen de Cotoca, en inmediaciones de la Aduana Nacional, cerca de la zona de la Pampa de la Isla y del Matadero Municipal, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con los primeros reportes, dos vehículos colisionaron frontalmente por causas que aún son materia de investigación. La magnitud del impacto fue tal que uno de los motorizados terminó chocando contra el muro perimetral de la Aduana, mientras que el otro permaneció sobre la calzada, evidenciando la violencia del accidente.

Testigos señalaron que, tras el hecho, uno de los conductores no se encontraba en el lugar. Entretanto, familiares de los involucrados llegaron hasta la escena para conocer el estado de salud de los afectados.

“Un accidente. Yo igual estoy preocupada. Mi esposo está en la clínica. No sé cómo estará ahorita”, manifestó la esposa de uno de los conductores involucrados.

Consultada sobre las posibles causas del hecho, la mujer indicó desconocer las circunstancias en las que ocurrió la colisión. “No sé, no sé nada”, respondió. Asimismo, señaló que no había podido conocer con precisión el estado de salud de su esposo, debido a que llegó al lugar cuando las labores de auxilio ya estaban en marcha.

Una ambulancia acudió al sitio para brindar atención médica y trasladó a los conductores a centros asistenciales de la capital cruceña. Según la información preliminar, al menos uno de ellos fue internado en una clínica para recibir atención especializada.

Hasta el cierre de este reporte, se aguardaba la presencia de efectivos policiales para realizar las pericias correspondientes y determinar las responsabilidades del hecho.

El accidente ocurrió entre el quinto y sexto anillo de la avenida Virgen de Cotoca, generando preocupación entre conductores y vecinos de la zona debido a los importantes daños materiales registrados en ambos vehículos.

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