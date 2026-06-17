¿Seguirán las lluvias y bajas temperaturas en Santa Cruz? Conozca el pronóstico para los próximos días

Los pronósticos anticipan una semana de contrastes climáticos, con mañanas frías, ráfagas intensas y precipitaciones que podrían afectar a varias regiones del departamento. Aquí, todos los detalles.
17/06/2026 12:03
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Santa Cruz continuará bajo la influencia de condiciones climáticas inestables durante esta semana debido al ingreso de dos frentes fríos que provocarán descensos de temperatura, lluvias de intensidad variable y fuertes ráfagas de viento, según el Reporte Meteorológico N.º 257 elaborado por el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.
Además, para el miércoles se prevé la presencia de chubascos e inestabilidad atmosférica en varias regiones, manteniendo el ambiente frío durante las primeras horas del día y la noche.
Sin embargo, el clima experimentará un cambio significativo el jueves, cuando fuertes corrientes del norte ingresen al departamento con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno favorecerá un rápido ascenso de las temperaturas, especialmente en las provincias Ángel Sandóval y Germán Busch, donde los termómetros podrían acercarse a los 32 grados centígrados.
Segundo frente frío
En la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se esperan lluvias moderadas a fuertes durante la jornada del viernes, además de vientos intensos del norte entre el jueves y el domingo. En los Valles Cruceños se pronostican chubascos el miércoles y precipitaciones de débiles a moderadas el viernes.
Por su parte, la provincia Cordillera registrará lloviznas y chubascos tanto el miércoles como el viernes, mientras que en la Chiquitania las precipitaciones más importantes también están previstas para el viernes, acompañadas de temperaturas máximas que podrían alcanzar los 32 grados centígrados antes del retorno de los vientos fríos.
De acuerdo con el reporte, el fin de semana volverán a registrarse corrientes del norte, lo que permitirá una recuperación gradual de las temperaturas después del paso del segundo frente frío.
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