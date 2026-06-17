¿Seguirán las lluvias y bajas temperaturas en Santa Cruz? Conozca el pronóstico para los próximos días

Santa Cruz continuará bajo la influencia de condiciones climáticas inestables durante esta semana debido al ingreso de dos frentes fríos que provocarán descensos de temperatura, lluvias de intensidad variable y fuertes ráfagas de viento, según el Reporte Meteorológico N.º 257 elaborado por el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

El primer frente frío se mantendrá hasta el miércoles, generando vientos del sur y temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 6 grados centígrados en los Valles Cruceños, 10 grados en la provincia Cordillera y 14 grados en gran parte del resto del departamento.

Además, para el miércoles se prevé la presencia de chubascos e inestabilidad atmosférica en varias regiones, manteniendo el ambiente frío durante las primeras horas del día y la noche.

Sin embargo, el clima experimentará un cambio significativo el jueves, cuando fuertes corrientes del norte ingresen al departamento con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno favorecerá un rápido ascenso de las temperaturas, especialmente en las provincias Ángel Sandóval y Germán Busch, donde los termómetros podrían acercarse a los 32 grados centígrados.

Segundo frente frío

La mejora será temporal. El viernes ingresará un segundo frente frío que volverá a modificar las condiciones meteorológicas. Este sistema llegará acompañado de lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del territorio cruceño, siendo considerado el evento más relevante de la semana por el volumen de precipitaciones previsto.

En la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se esperan lluvias moderadas a fuertes durante la jornada del viernes, además de vientos intensos del norte entre el jueves y el domingo. En los Valles Cruceños se pronostican chubascos el miércoles y precipitaciones de débiles a moderadas el viernes.

Por su parte, la provincia Cordillera registrará lloviznas y chubascos tanto el miércoles como el viernes, mientras que en la Chiquitania las precipitaciones más importantes también están previstas para el viernes, acompañadas de temperaturas máximas que podrían alcanzar los 32 grados centígrados antes del retorno de los vientos fríos.

De acuerdo con el reporte, el fin de semana volverán a registrarse corrientes del norte, lo que permitirá una recuperación gradual de las temperaturas después del paso del segundo frente frío.

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