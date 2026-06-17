Sigue el minuto a minuto del partido Portugal - RD Congo (1-1)

El delantero Cristiano Ronaldo, que disputará su sexto Mundial, y el centrocampista Bernardo Silva, que este miércoles fue anunciado como nuevo jugador del Real Madrid, liderarán a la selección portuguesa ante la República Democrática del Congo en Houston.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Araújo conformará junto con Renato Veiga el eje de una zaga que completarán en los laterales Joao Cancelo y Nuno Mendes.



João Neves, Vitinha y Bruno Fernandes serán los encargados de manejar el timón del equipo portugués, mientras que el técnico español Roberto Martínez confiará en Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto en la punta del ataque.

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