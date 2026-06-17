Tras la tragedia, familiares de Gaspi rompen el silencio y denuncian intentos de estafa

En medio del dolor por la muerte del influencer argentino Gaspi, sus familiares decidieron emitir un comunicado público para aclarar una situación que comenzó a generar preocupación entre seguidores y amigos del creador de contenido.

A través de las redes sociales de Coscu, uno de los referentes más importantes de la comunidad de streamers y amigos cercanos del joven, la familia desmintió la existencia de cualquier campaña oficial destinada a recaudar fondos para la repatriación de sus restos.

“Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi. Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz”, expresaron en el comunicado.

La familia explicó que los gastos ya fueron cubiertos y advirtió que cualquier solicitud de dinero que circule en redes sociales utilizando el nombre del influencer no cuenta con autorización de los allegados.

“Por este motivo, cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa. Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa”, señalaron.

En la parte final del mensaje, los familiares agradecieron las innumerables muestras de cariño recibidas desde distintos puntos del país y destacaron el impacto que Gaspi y Lucas Vignale dejaron en quienes seguían su trabajo.

“Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte. Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones”, concluyeron.

El accidente que conmocionó a Argentina

Gaspi y Lucas Vignale fallecieron el pasado domingo en un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo.

Según informaron las autoridades brasileñas, el choque provocó la muerte de seis personas. Tras el impacto, ambas aeronaves cayeron en la zona de Recreio dos Bandeirantes, mientras que una de ellas se incendió, generando una enorme columna de humo visible desde distintos sectores de la ciudad.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero no pudieron evitar la tragedia. La investigación continúa para determinar las causas exactas de la colisión aérea.

Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores continúan despidiendo a Gaspi, una figura muy querida en el mundo digital, cuyo fallecimiento provocó una profunda conmoción en las redes sociales y en la comunidad de creadores de contenido.

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