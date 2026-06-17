Chile mantiene puente aéreo humanitario para apoyar a Bolivia

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) continúa desarrollando operaciones de apoyo humanitario en Bolivia mediante un puente aéreo destinado al traslado de alimentos e insumos esenciales para la población afectada por la actual crisis de suministros que enfrenta el país.

Durante la más reciente jornada, un avión de transporte Lockheed Martin C-130 Hércules del Grupo de Aviación N.º 10 trasladó exitosamente 10 toneladas de alimentos desde Santa Cruz de la Sierra hasta La Paz, fortaleciendo la cadena de abastecimiento y respaldando los esfuerzos desplegados por las autoridades bolivianas para enfrentar la emergencia.

Con este nuevo vuelo, la ayuda transportada por la aeronave supera las 16 toneladas, considerando las 6,1 toneladas de alimentos entregadas previamente en el inicio de la operación humanitaria.

La misión, que se extenderá durante 11 días y finalizará el próximo 24 de junio, se desarrolla en coordinación con el Viceministerio de Defensa Civil de Bolivia y concentra sus esfuerzos en las zonas más afectadas por la crisis.

El operativo forma parte del apoyo dispuesto por el Gobierno de Chile para colaborar con la población boliviana y refleja la capacidad de despliegue y respuesta de la Fuerza Aérea de Chile ante emergencias de carácter internacional.

Durante una de las primeras entregas de ayuda en La Paz, participaron el cónsul general de Chile en Bolivia, Roberto Ruiz; el viceministro de Defensa Civil de Bolivia, Alfredo Troche Machicao; el cónsul general adjunto de Chile, José Miguel Concha; el viceministro de Gestión Consular e Institucional, Héctor Francisco Huanca; y la jefa de Gabinete de Presidencia, Gilda Céspedes.

En la oportunidad, el cónsul general de Chile destacó la importancia de la operación y señaló que “la función que está cumpliendo la Fuerza Aérea de Chile es fundamental, porque está trasladando carga desde Chile, pero luego este avión va a permanecer en Bolivia porque va a seguir siendo un puente aéreo entre Santa Cruz y La Paz”.

La Institución reafirmó que continuará colaborando en las labores de distribución de ayuda humanitaria, fortaleciendo los lazos de cooperación y solidaridad entre Chile y Bolivia mediante el empleo de medios aéreos y personal especializado al servicio de quienes más lo necesitan.

Datos clave de la misión

• Aeronave: Lockheed Martin C-130 Hércules del Grupo de Aviación N.º 10.

• Duración: 11 días de operación, hasta el 24 de junio.

• Ayuda transportada: más de 16 toneladas de alimentos e insumos esenciales.

• Cobertura: vuelos coordinados con el Viceministerio de Defensa Civil de Bolivia en las zonas más afectadas.

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