Chile destruye un puente clandestino construido sobre la zanja fronteriza con Bolivia en Colchane

Las autoridades chilenas derribaron este martes un puente clandestino que se había construido para saltar una zanja en la frontera norte, que había sido creada por el Gobierno de José Antonio Kast para tratar de frenar la migración irregular.

"Es algo que esperábamos desde un comienzo. Se han construido kilómetros y kilómetros de zanja que dificultan el contrabando y tráfico y, por supuesto, es un negocio muy lucrativo. Era esperable una reacción y no es la primera vez que pasa", dijo en declaraciones a los periodistas el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

La imagen de una retroexcavadora derribando el puente levantado de manera clandestina para sortear la franja de tres metros de profundidad se hizo viral en redes sociales.

Fotografía cedida por el Ministerio de Seguridad de Chile que muestra una excavadora destruyendo un puente clandestino en una zanja de la frontera norte este martes, en Colchane (Chile). Las autoridades chilenas derribaron este martes un puente clandestino que se había construido para saltar una zanja construido en la frontera norte por el Gobierno de José Antonio para tratar de frenar la migración irregular. EFE/ Ministerio de Seguridad de Chile

Según las autoridades, el puente fue construido con sacos de arena y piedras y estaba ubicado en la zona de Colchane, en la frontera con Bolivia.

"Estamos aumentando los niveles de vigilancia en términos generales. Esto es una batalla constante en cuanto a poner orden en nuestras fronteras", agregó Arrau.

La construcción de zanjas en la frontera con Perú y Bolivia fue una de las principales promesas de campaña del líder ultraderechista, junto con la expulsión masiva de inmigrantes irregulares.

Pocos días después de asumir el cargo, en marzo pasado, Kast se trasladó al norte para supervisar la construcción de zanjas y lanzar oficialmente su controvertido "Plan de Escudo Fronterizo", que contempla también la instalación de vallas de 5 metros de altura, cercos perimetrales electrificados y torres de vigilancia.

EFE

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