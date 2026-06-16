Dos amigas murieron arrastradas por una ola gigante mientras tomaban sol en California

Una tarde de descanso entre amigas terminó en tragedia en la costa de California. Dos jóvenes universitarias de Fremont murieron después de ser arrastradas por una ola gigante mientras tomaban sol en la arena de Bonny Doon Beach, en el condado de Santa Cruz.

Las víctimas fueron identificadas como Harshita Nair, de 21 años, y Mahial Sran, de 20. Ambas eran estudiantes universitarias y se conocían desde su etapa escolar en la Washington High School de Fremont.

Nair estudiaba Derecho en la Universidad de California, Berkeley, y esperaba graduarse en 2027. Sran cursaba Salud Pública en la San José State University y también proyectaba terminar sus estudios el próximo año.

Una ola las sorprendió mientras descansaban

De acuerdo con las autoridades locales, las jóvenes se encontraban descansando cerca de una formación rocosa conocida como “el keyhole”, una zona considerada peligrosa dentro de la playa, cuando una ola las sorprendió y las arrastró mar adentro.

El padre de Harshita, Ahock Nair, expresó su profundo dolor tras la tragedia.

“No tengo idea de lo que pasó. Todavía estoy en shock”, manifestó al New York Post.

Un rescate desesperado

El hecho ocurrió el miércoles, cerca de las 17:00, cuando un testigo llamó al 911 para alertar sobre la emergencia. De inmediato, varias agencias de seguridad y rescate se movilizaron hasta la zona.

Kyle Breton, capitán de los Bomberos Voluntarios de Santa Cruz, informó que ocho rescatistas ingresaron al mar para intentar salvar a las jóvenes.

La playa es conocida por su oleaje peligroso, corrientes fuertes y olas repentinas. Según Breton, ambas jóvenes aparentemente se encontraban durmiendo en el área del keyhole, donde muchas personas suelen ser sorprendidas por la fuerza del mar.

Una de las jóvenes fue trasladada en helicóptero a Yellow Bank Beach y luego llevada a un hospital local. La otra fue rescatada en Panther Beach y evacuada en ambulancia.

Nair murió poco después del rescate. Sran permaneció internada en estado crítico hasta el sábado, cuando también falleció. Las causas oficiales de muerte aún no fueron confirmadas por la oficina del sheriff.

Una zona de alto riesgo

El accidente ocurrió en uno de los sectores más peligrosos de la costa de Santa Cruz. Solo en el último mes, los equipos de emergencia realizaron cinco rescates similares en el tramo entre Yellow Bank Beach y Bonny Doon Beach.

Las autoridades señalaron que el riesgo aumentó durante los últimos días por un fuerte oleaje del sur, que generó condiciones extremas en la costa del Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas y la oficina del sheriff pidió extremar precauciones.

“Lo que vemos es que la gente cruza el keyhole para llegar a Yellow Bank Beach y después queda atrapada por la marea”, advirtió Breton.

Dolor en la comunidad

La muerte de Harshita y Mahial causó conmoción en Fremont y en sus comunidades universitarias. Nair era pasante en el centro de estudiantes de UC Berkeley y también había trabajado en una sucursal de UPS. Sran trabajaba como cajera en una tienda Michael Kors y presidía un club de salud pública en su universidad.

La tragedia ocurrió apenas un día después de que una niña de cinco años, identificada como Amada Mia Brown, muriera tras ser arrastrada por el mar en Laguna Beach, también en California.

Las autoridades insistieron en la importancia de respetar las advertencias, evitar zonas de riesgo y no subestimar la fuerza del océano, especialmente en playas conocidas por sus corrientes peligrosas.

Mira la programación en Red Uno Play