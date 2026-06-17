Tragedia en Brasil: mujer muere tras caer 30 metros cuando se preparaba para hacer rápel

Una jornada de aventura terminó en tragedia en Brasil. Rosemary Suzart García, de 59 años, falleció luego de caer desde una altura aproximada de 30 metros mientras se preparaba para realizar una actividad de rápel en la ciudad de Maricá, ubicada en el estado de Río de Janeiro.

El accidente ocurrió el domingo en las Grutas do Spar, uno de los destinos más conocidos de la región para la práctica de senderismo y deportes de aventura. La víctima participaba en una excursión junto a un grupo de 15 personas cuando ocurrió el fatal incidente.

Según informó el medio brasileño G1, García se habría separado momentáneamente del grupo para dirigirse a un sendero que conduce a un mirador. De acuerdo con el reporte preliminar, mientras levantaba una pierna para aplicarse repelente de insectos, perdió el equilibrio tras resbalar con el pie de apoyo y cayó al vacío.

El guía que acompañaba la actividad declaró ante la Policía que intentó sujetarla del brazo cuando comenzó a caer, pero no logró evitar el accidente. El hombre indicó que pudo salvarse al aferrarse a una raíz que sobresalía de la pared rocosa.

La mujer ya contaba con todo el equipamiento de seguridad necesario para realizar el descenso, incluyendo casco, guantes y otros elementos de protección. Según las investigaciones iniciales, el accidente ocurrió antes de que iniciara formalmente la actividad de rápel.

Los equipos de emergencia fueron alertados alrededor de las 10:44 de la mañana. Sin embargo, cuando los bomberos llegaron al lugar, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense de São Gonçalo, mientras la Policía Civil abrió una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la caída.

Uno de los testigos señaló que Rosemary Suzart García residía en el barrio de Cordovil, en la zona norte de Río de Janeiro. Además, comentó que los familiares fueron contactados varias horas después del accidente.

En medio de las investigaciones, la Alcaldía de Maricá emitió un comunicado aclarando que el lugar donde ocurrió el hecho corresponde a una propiedad privada, por lo que no tiene competencia para autorizar o fiscalizar las actividades de rápel desarrolladas en el sector.

Las Grutas do Spar se encuentran en la localidad de Inoã y son reconocidas por sus paisajes naturales y actividades al aire libre. Décadas atrás funcionaron como una zona minera dedicada a la extracción de minerales, pero con el paso del tiempo se transformaron en un importante atractivo turístico para excursionistas y amantes de los deportes extremos.

Con información de TN.

Mira la programación en Red Uno Play