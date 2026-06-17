Un avión privado se estrelló la noche del martes en una autopista de la ciudad de Laredo, en Texas, Estados Unidos, dejando al menos una persona fallecida y provocando una intensa movilización de equipos de emergencia. Las causas del accidente continúan bajo investigación.

Según informó el investigador del Departamento de Policía de Laredo, José Baeza, la aeronave cayó sobre la autopista Loop 20, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, poco después de las 22:00. Tras impactar contra una farola, el avión terminó volcado junto a una barrera de seguridad y se incendió.

Videos difundidos en redes sociales muestran el aparato gravemente dañado, con la cola desprendida del fuselaje, mientras rescatistas y ciudadanos intentaban auxiliar a los ocupantes. Testigos relataron escenas de desesperación cuando varias personas trataron de romper las ventanas de la cabina para facilitar la evacuación.

Zayra Garza, una conductora que presenció el hecho, describió el accidente como una “escena de película” y relató que observó a pasajeros salir del avión mientras el fuego consumía parte de la estructura. También aseguró que un miembro de la tripulación intentó rescatar a una persona aparentemente inconsciente.

De acuerdo con datos de la plataforma especializada FlightAware, la aeronave era un jet bimotor Cessna Citation Latitude que había despegado horas antes desde el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, en México, con destino a Laredo. El director del Aeropuerto Internacional de Laredo, Gilberto Sánchez, señaló a medios locales que el avión habría sufrido una falla mecánica antes del accidente.

Las autoridades confirmaron que cinco agentes fueron trasladados a un hospital por inhalación de humo durante las labores de rescate. Hasta el momento no se ha precisado si la víctima fatal se encontraba a bordo del avión o en tierra.

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