¿Se puede ir a la cárcel por no pagar una deuda? Un abogado explica qué dice la ley

En medio de las dificultades económicas que atraviesan muchas familias y pequeños negocios, una de las dudas más frecuentes es si una persona puede ser enviada a prisión por no pagar una deuda bancaria, un préstamo personal o dinero adeudado a familiares.

Consecuencias de una deuda

El abogado Arturo Moscoso aclaró que, en términos generales, las deudas no generan cárcel de manera automática, ya que se trata de obligaciones que se tramitan por la vía civil. Sin embargo, advirtió que existen situaciones excepcionales en las que podría abrirse un proceso penal si se demuestra que desde el inicio existió la intención de engañar al acreedor.

“Si yo tengo la mala intención de no pagarte y me deshago de mis bienes para evitar cumplir la obligación, podría configurarse una estafa”, explicó.

El jurista señaló que, cuando una persona deja de pagar una deuda, el acreedor puede iniciar acciones legales para recuperar el dinero. Entre las medidas más comunes están el congelamiento de cuentas bancarias, la ejecución de bienes y el remate de propiedades.

Condicionantes

Asimismo, indicó que en los casos de personas casadas también pueden verse afectados bienes que forman parte de la comunidad ganancial, aunque aclaró que la responsabilidad no se extiende a otros familiares como hermanos, tíos o primos.

Respecto a quienes atraviesan dificultades económicas y no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, Moscoso recomendó acudir a mecanismos de conciliación para renegociar plazos y condiciones de pago.

“Lo importante es demostrar voluntad de cumplir y buscar acuerdos antes de que el conflicto escale a instancias judiciales”, sostuvo.

Préstamos sin documentos formales

El especialista también alertó sobre los riesgos de realizar préstamos sin respaldo documental, una situación frecuente entre familiares y personas cercanas. En ese sentido, recomendó formalizar cualquier préstamo mediante un documento escrito con reconocimiento de firmas ante notario.

Según explicó, contar con un título ejecutivo permite exigir legalmente el pago en caso de incumplimiento.

Publicaciones indebidas

Moscoso advirtió además que algunas personas recurren a prácticas indebidas para intentar recuperar su dinero, como exponer públicamente a los deudores en redes sociales, hostigarlos o difamarlos.

“Publicar que alguien es un estafador o un moroso sin una resolución judicial puede generar problemas legales y vulnerar derechos”, indicó.

Finalmente, recordó que las deudas tienen plazos de prescripción y que dejar pasar varios años sin iniciar acciones de cobro puede dificultar o incluso impedir su recuperación por la vía judicial.

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