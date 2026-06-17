[VIDEO] Así rescataron y evacuaron a un centro asistencial al obrero atrapado tras la caída de un muro

Momentos de tensión se vivieron la mañana de este miércoles 17 de junio, cuando un obrero quedó atrapado tras el desplome de un muro en una obra en construcción ubicada entre las avenidas Paraguá y Canal Guapay.

Tras el accidente, los compañeros del trabajador reaccionaron de inmediato y comenzaron a retirar parte de los escombros con la intención de liberarlo mientras solicitaban ayuda a los equipos de emergencia.

Minutos después, personal de Bomberos, rescatistas y paramédicos llegó al lugar para ejecutar las labores de rescate. Luego de estabilizar al afectado y brindarle los primeros auxilios, lograron evacuarlo de la zona del derrumbe.

Una vez rescatado, el trabajador fue trasladado en una ambulancia a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Las causas que provocaron la caída de la estructura aún son materia de investigación. Se espera que las autoridades competentes emitan en las próximas horas un informe oficial para esclarecer las circunstancias del hecho.

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