“Lo extrañamos”: Buscan a 'Botón' en La Paz y ofrecen Bs 2.000 por información sobre su paradero

La familia de 'Botón', un perro que desapareció hace casi tres semanas en la ciudad de La Paz, continúa buscándolo sin perder la esperanza de volver a encontrarlo.

Según relató su propietaria, Gilda Figueredo, la mascota se extravió en las inmediaciones del Portal de Nanawa, cerca de la cancha Fígaro, cuando logró soltarse de su correa durante una salida familiar.

“Botón se escapó y salió corriendo hacia la parte alta del cerro. Ya van a ser tres semanas desde que desapareció”, contó entre lágrimas su dueña, quien asegura que el animal es parte fundamental de la familia.

Ya son tres semanas que no vuelve a casa

Desde entonces, sus propietarios iniciaron una intensa campaña de búsqueda que incluye la difusión de fotografías en redes sociales, colocación de afiches, gigantografías y recorridos por distintos barrios de la zona.

La familia considera que existe la posibilidad de que alguna persona lo haya recogido y le esté brindando refugio, ya que el perro llevaba puesta su correa y se encontraba en buen estado al momento de desaparecer.

“Quiero decirle a quien lo tenga que Botón es como mi hijito. Lo extrañamos mucho en casa y queremos que vuelva con nosotros”, expresó su propietaria.

¿Cómo es 'Botón'?

'Botón' es un perro macho de seis años, de tamaño pequeño, con manchas negras en las orejas y una característica cola muy peluda que suele llevar levantada. Sus dueños consideran que esos rasgos pueden ayudar a identificarlo con facilidad.

Con el objetivo de acelerar su localización, la familia anunció una recompensa de Bs 2.000 para la persona que proporcione información que permita encontrarlo o devolverlo a su hogar.

Las personas que tengan datos sobre el paradero de 'Botón' pueden comunicarse al número 70186246.

La familia agradeció el apoyo de la población y mantiene la esperanza de que la mascota pueda regresar pronto a casa.

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