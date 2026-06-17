Reabren circulación vehicular en calles cercanas a plaza Murillo

La Policía levantó parte del cordón de seguridad instalado en inmediaciones de Plaza Murillo y habilitó nuevamente la circulación vehicular en la calle Colón, una medida que comienza a devolver movimiento a una de las zonas más concurridas del centro de La Paz.

Calles habilitadas

La reapertura comprende el tramo cercano a la intersección de las calles Colón y Comercio, donde durante varias semanas se mantuvieron restricciones de acceso debido a medidas de seguridad implementadas en los alrededores de la Asamblea Legislativa y edificios gubernamentales.

La reapertura de este tramo contribuye a mejorar la movilidad en el centro paceño, donde el tránsito se ha visto afectado por las dificultades derivadas de los bloqueos y por las largas filas de vehículos que aún buscan abastecerse de combustible.

Vecinos y comerciantes consideran que la habilitación de esta vía representa un paso hacia la normalización de las actividades económicas y comerciales en el centro de la ciudad tras varias semanas de restricciones.

La Policía mantiene presencia en el sector, aunque con menores controles que los observados anteriormente, mientras las autoridades continúan evaluando las condiciones de seguridad en los alrededores de Plaza Murillo.

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