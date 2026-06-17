Gobierno plantea contrapropuesta a la COB en busca de una salida a los bloqueos

El Gobierno presentó una contrapropuesta a las demandas planteadas por la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), documento que será analizado durante la reunión prevista para este miércoles, en busca de una salida al conflicto que mantiene al país con bloqueos de carreteras desde hace 48 días.

De acuerdo con los documentos difundidos en las últimas horas, la propuesta del Ejecutivo está estructurada en ocho ejes temáticos que buscan encaminar el diálogo y atender distintos planteamientos de la organización matriz de los trabajadores.

Los puntos incluidos en la contrapropuesta son: derechos humanos; cumplimiento de compromisos y control social; soberanía económica y defensa de las empresas públicas; transparencia, fiscalización e investigación soberana; política de hidrocarburos; democracia participativa; canasta familiar, derechos laborales y seguridad social; y medio ambiente.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que la reunión entre el Gobierno y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) se instalará este miércoles a las 16:00 en las instalaciones del Banco Central de Bolivia (BCB).

La reunión entre el Gobierno y la COB se desarrolla en un contexto marcado por el impacto económico de los bloqueos, que afectan el transporte, el abastecimiento de productos y las actividades productivas en distintas regiones del país.

Demandas planteadas por la COB al Gobierno

Por su parte, la COB presentó una propuesta compuesta por ocho ejes para abordar la crisis que atraviesa el país. La agenda fue entregada este martes por el secretario ejecutivo de la organización, Mario Argollo, quien aseguró que el documento fue elaborado en consulta con distintos sectores sociales y sindicales.

Entre los principales planteamientos se encuentran:

Garantías para el ejercicio del derecho a la movilización.

No judicialización de las protestas y ausencia de sanciones contra los movilizados.

Cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña electoral.

Defensa de la soberanía económica y de las empresas públicas.

Transparencia y fiscalización en casos vinculados a presunta corrupción y narcotráfico.

Mantenimiento de los precios de los combustibles.

Consulta obligatoria a los sectores sociales antes de la aplicación de medidas macroeconómicas.

Protección del poder adquisitivo de la población, atención a las demandas salariales y defensa de las áreas protegidas.

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