Álvaro Ríos: “Ceder a la COB agravará la crisis energética del país”

En medio de la reunión que este miércoles sostienen el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para buscar una salida a los bloqueos que ya cumplen 48 días, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos cuestionó las condiciones planteadas por la dirigencia sindical y advirtió que aceptar sus exigencias podría profundizar la crisis energética que atraviesa Bolivia.

Ríos sostuvo que las decisiones sobre política económica y energética corresponden al Gobierno elegido democráticamente y no a organizaciones sociales o sindicales.

“Estamos viendo que la COB quiere gobernar, entre ellas, pidiendo cosas económicas que no tienen nada que ver con ellos. La población boliviana no a votado por la COB, ha votado por un presidente y es el Gobierno el que tiene que llevar el rumbo económico del país”, afirmó Ríos.

El especialista alertó que algunas de las demandas planteadas por la dirigencia obrera podrían afectar las medidas que el Ejecutivo analiza para enfrentar el deterioro del sector energético nacional.

Según explicó, Bolivia enfrenta una caída sostenida en la producción de hidrocarburos y una creciente dependencia de las importaciones de combustibles. Señaló que el país ya no cuenta con los niveles de producción de gas natural de años anteriores, produce apenas una parte de la gasolina que consume y podría verse obligado a importar mayores volúmenes de GLP en el futuro.

Ante este escenario, consideró imprescindible aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos y una nueva Ley de Electricidad que permitan atraer inversión privada para incrementar la producción energética y desarrollar proyectos de energía solar y eólica.

“Necesitamos urgentemente aprobar una ley de hidrocarburos y una ley de electricidad que traiga inversión privada. Nos estamos quedando sin gas natural, ya no tenemos diésel y apenas producimos una parte de la gasolina que consumimos”, afirmó.

Asimismo, planteó una reforma profunda de YPFB y ENDE, empresas estatales que, según dijo, atraviesan una situación crítica y requieren cambios estructurales para garantizar el abastecimiento energético del país.

Otro de los puntos señalados por Ríos fue la necesidad de revisar la política de subsidios a los combustibles. A su juicio, el Estado ya no cuenta con la capacidad financiera para sostener indefinidamente estos beneficios sin comprometer la estabilidad económica.

“Ya no podemos darnos el lujo de que el Estado subsidie la energía. Si seguimos por este camino, vamos a quedar totalmente desabastecidos de combustibles y energía en el corto plazo”, advirtió.

El exministro consideró que el Gobierno debe mantener el rumbo de las reformas económicas previstas y evitar que la negociación con la COB condicione decisiones relacionadas con la seguridad energética del país.

“La solución es una nueva Ley de Hidrocarburos, levantar gradualmente los subsidios y reformar YPFB y ENDE. Un país sin energía no funciona y ceder en estos temas puede poner en riesgo el abastecimiento nacional”, sostuvo.

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