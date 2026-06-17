Cadex: bloqueos reducen las exportaciones y ponen en riesgo 140 mercados

El gerente general de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Martín Salces, advirtió que los bloqueos de carreteras están afectando al sector exportador, que actualmente solo logra despachar el 20% de los volúmenes comprometidos con más de 140 países, poniendo en riesgo mercados que fueron conquistados durante años por los exportadores bolivianos.

“El sector exportador está con problemas serios. Estamos generando muy pocas exportaciones y divisas, pero lo más preocupante es que estamos perdiendo mercados. Los países no pueden esperar más de 45 días por los productos; le estamos haciendo daño al país”, alertó.

Salces explicó que la interrupción prolongada de las rutas no solo afecta el flujo de mercancías, sino también la credibilidad de Bolivia como proveedor confiable en los mercados internacionales.

Respecto al diálogo anunciado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), el ejecutivo de Cadex cuestionó las demandas planteadas por la dirigencia sindical como condición para levantar los bloqueos y pidió al Ejecutivo hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las normas vigentes.

“Estamos enclaustrados y pedimos al Gobierno que asuma una posición definitiva. No puede haber diálogo con esos condicionamientos que pide la COB. Bolivia debe volver a la normalidad, no puede ser que por un pequeño grupo de personas esté todo el país enclaustrado, más enclaustrado que nunca, la geografía nos condena y los bloqueadores nos terminan de hundir”, sostuvo.

Desde el sector exportador insisten en la necesidad de restablecer la libre circulación en las carreteras para evitar mayores pérdidas económicas y preservar los mercados internacionales que generan divisas para el país.

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