Industriales: "Lo que necesitamos es seguridad jurídica y certeza"

Tras 48 días de bloqueos y conflictos sociales, el sector industrial paceño considera que la recuperación económica del departamento dependerá de medidas urgentes orientadas a restablecer la actividad productiva, generar confianza y atraer nuevas inversiones.

El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), José Eduardo Iriarte, señaló que la prolongada paralización dejó severas afectaciones a empresas, productores y trabajadores, además de deteriorar la imagen del departamento ante potenciales inversionistas nacionales y extranjeros

Importancia del diálogo

En ese contexto, destacó la instalación de una mesa de trabajo entre representantes del sector privado y autoridades de los tres niveles del Estado para diseñar acciones concretas de reactivación económica.

Según explicó, en las reuniones participaron representantes del Gobierno nacional, la Gobernación de La Paz y los municipios de La Paz, El Alto y Viacha, con el objetivo de coordinar medidas que permitan recuperar el dinamismo económico del departamento.

Uno de los principales efectos del conflicto, afirmó, fue la pérdida de confianza de inversionistas que habían mostrado interés en desarrollar proyectos en sectores estratégicos como minería, agroindustria, hidrocarburos y turismo.

“Lo que necesitamos es seguridad jurídica y certeza”, sostuvo Iriarte, al señalar que ningún inversionista apostará por nuevos proyectos si persiste el riesgo de paralizaciones prolongadas o conflictos recurrentes.

La Paz, potencial para el desarrollo

El dirigente empresarial remarcó que La Paz posee un importante potencial de desarrollo, especialmente en el norte amazónico del departamento, además de oportunidades vinculadas a la producción, el turismo, la minería sostenible y los hidrocarburos.

Como parte de las propuestas para enfrentar la crisis, Cadinpaz planteó la reprogramación del pago de impuestos para las empresas afectadas, mecanismos de refinanciamiento de créditos y la adopción de medidas que garanticen la libre transitabilidad en el futuro.

“Lo importante es que esto no vuelva a suceder”, afirmó el representante industrial, al advertir que la recuperación económica no será inmediata y requerirá un trabajo coordinado entre el sector público y privado.

Respecto al diálogo convocado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), Iriarte consideró que cualquier espacio de negociación que contribuya a restablecer la normalidad es positivo, ya que la continuidad de las medidas de presión solo profundizaría las pérdidas económicas y sociales que enfrenta la población.

Desde el sector industrial sostienen que la prioridad ahora es recuperar la actividad económica, garantizar condiciones para la inversión y generar oportunidades que permitan reactivar el empleo y la producción en el departamento.

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