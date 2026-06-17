¿Hay riesgo de escasez? Farmacias revelan cómo está el abastecimiento de medicamentos

El presidente del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Santa Cruz, Yver Cordero, informó que las farmacias privadas del departamento mantienen un abastecimiento cercano al 90% de medicamentos, pese a los 48 días de bloqueos que afectan al país. Aunque reconoció retrasos en la llegada de algunos productos, aseguró que por el momento no existe un escenario de desabastecimiento en la capital cruceña.

Cordero explicó que algunos medicamentos provenientes de La Paz presentan demoras en su distribución debido a las dificultades de transporte, pero señaló que varios de esos productos también son fabricados en laboratorios instalados en Santa Cruz, lo que permite cubrir la demanda local.

“Todavía acá en Santa Cruz no estamos teniendo lo que podríamos llamar desabastecimiento. Tenemos algunos ítems que están retrasados, pero por el momento estamos abastecidos un 90% aproximadamente”, afirmó.

Respecto a la plataforma virtual AGEMED, que según el sector no funciona desde el 2 de junio, indicó que la situación perjudica los trámites de registros sanitarios y aduaneros, generando retrasos administrativos para laboratorios e importadores.

No obstante, señaló que las empresas suelen realizar estos procedimientos con anticipación para evitar afectar el suministro de medicamentos.

“El Gobierno tiene que dar una pronta solución para esto, para que en un futuro no haya faltantes de medicamentos y sea la población la que esté en filas y colas”, manifestó.

El representante del sector también reveló que sostuvo reuniones con laboratorios farmacéuticos que producen en Santa Cruz y que estos cuentan con stock suficiente para continuar abasteciendo al mercado local. Según indicó, las reservas permitirían garantizar la provisión de medicamentos durante al menos tres semanas más.

Sobre la posibilidad de un incremento en los precios debido al uso de transporte aéreo para el traslado de algunos medicamentos, Cordero señaló que hasta el momento los costos se mantienen sin variaciones.

Finalmente, expresó su respaldo al pedido realizado por la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana para que las autoridades atiendan de manera urgente los problemas logísticos y administrativos que enfrenta el sector.

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