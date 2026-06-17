“Estamos en terapia intensiva”: constructores alertan una crisis agravada por los bloqueos

El sector de la construcción en La Paz atraviesa una de sus etapas más críticas. La Cámara Departamental de la Construcción de La Paz (Cadeco) alertó que los 48 días de bloqueos profundizaron una crisis que arrastra desde hace varios años y que actualmente mantiene paralizadas obras públicas y privadas en distintos puntos del departamento.

El presidente de Cadeco, Martín Zurita, explicó que la falta de combustible, la interrupción del transporte y el desabastecimiento de materiales provocaron la paralización de proyectos, afectando tanto a empresas constructoras como a miles de trabajadores vinculados al sector.

Empresas cumplen con obligaciones

Según la entidad, las empresas continúan asumiendo obligaciones laborales, tributarias, financieras y contractuales pese a que muchas obras no registran avances, situación que genera una creciente presión económica y pone en riesgo la continuidad de numerosos proyectos.

Zurita sostuvo que el impacto de los bloqueos se suma a una serie de dificultades acumuladas durante la última década, entre ellas problemas de liquidez estatal, retrasos en pagos, efectos de la pandemia, escasez de combustibles y el incremento sostenido de los costos de construcción.

“Estamos prácticamente en terapia intensiva”, afirmó el dirigente al describir la situación que enfrenta el sector.

De acuerdo con datos proporcionados por Cadeco, más de 10.000 empresas constructoras habrían dejado de operar en los últimos años, mientras que la representación formal del sector se redujo significativamente debido a las dificultades económicas.

Aunque el sector valoró la aprobación del Decreto Supremo 5597, destinado a ajustar precios en contratos de obras públicas, señaló que los conflictos sociales registrados poco después de su promulgación impidieron que sus efectos se consoliden.

Diálogo con Gobierno

Ante este panorama, la institución anunció que solicitará una reunión con el presidente del Estado y autoridades nacionales para plantear un plan de emergencia que contemple alivios financieros, reprogramación de obligaciones tributarias y medidas destinadas a garantizar la sostenibilidad de las empresas constructoras.

Además, Cadeco trabaja junto a la Cámara Boliviana de la Construcción en propuestas para modificar la normativa de contrataciones públicas con el objetivo de corregir problemas estructurales que, según el sector, han limitado su desarrollo durante años.

El dirigente también destacó la necesidad de recuperar la confianza de los inversionistas y generar condiciones de estabilidad para atraer nuevos proyectos. En ese sentido, consideró fundamental garantizar la libre transitabilidad y evitar que conflictos similares vuelvan a afectar la actividad económica.

Cadeco exhortó tanto al Gobierno como a los sectores movilizados a encontrar una solución mediante el diálogo para levantar los bloqueos y permitir la reactivación de las actividades productivas.

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