Diálogo Gobierno-COB se reprograma para las 16:00 en el BCB

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que la reunión entre el Gobierno y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) se instalará este miércoles a las 16:00 en las instalaciones del Banco Central de Bolivia (BCB).

Según explicó la autoridad, la decisión de trasladar el encuentro al edificio del ente emisor responde a la cantidad de participantes que asistirán a la reunión, en la que ambas partes buscarán abordar las demandas planteadas por la organización matriz de los trabajadores.

“El diálogo está en pie, es correcto que la población boliviana que está a la expectativa de esta reunión pueda estar enterada del por qué del retraso de la reunión”, señaló Gálvez.

En otro tema, el funcionario denunció la participación de algunas personas que están buscando sabotear el diálogo con acciones violentas atacando y saqueando bienes de la Subalcaldía del Distrito 8 de la ciudad de El Alto.

“Sabemos que hay 60 a 70 personas, que no son vecinos de la zona, han procedido a tomar la Subalcaldía, a sacar bienes a prenderles fuego. Si bien es un acto vandálico tiene el objetivo de romper cualquier iniciativa al diálogo”, enfatizó.

El encuentro se desarrollará en medio de la crisis generada por los bloqueos de carreteras que este miércoles cumplen 48 días y que han provocado cuestionamientos de diversos sectores productivos debido a su impacto en la economía nacional.

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