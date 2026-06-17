YPFB despacha más de 412 mil litros de combustibles y 7.000 garrafas de GLP para Chuquisaca

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) programó para este miércoles el despacho de 412.600 litros de combustibles líquidos y aproximadamente 7.000 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), con el propósito de fortalecer el abastecimiento en todo el departamento de Chuquisaca.

Del volumen total programado, 158.000 litros corresponden a Diésel Oil importado, que llega por cisternas hasta la Planta Qhora Qhora, mientras que 254.600 litros de Gasolina Especial son transportados mediante el sistema de bombeo por poliducto desde Camiri hasta la misma planta.

El distrital Comercial Chuquisaca de YPFB, Luis Olivera Pérez, aseguró que el abastecimiento se desarrolla con normalidad y que se encuentra garantizado el suministro oportuno en las estaciones de servicio de la ciudad de Sucre y las diferentes provincias del departamento.

“Se tiene programado el despacho de 158.000 litros de Diésel Oil importado, que llega por cisterna hasta la Planta Qhora Qhora, y 254.600 litros de Gasolina Especial, que llega a la misma planta por poliducto mediante sistema de bombeo desde Camiri. El abastecimiento se desarrolla con normalidad y se garantiza el suministro oportuno en las diferentes estaciones de servicio de la ciudad de Sucre y las provincias del departamento”, señaló la autoridad.

Además del suministro de combustibles líquidos, YPFB prevé la distribución de cerca de 7.000 garrafas de GLP de 10 kilogramos para atender la demanda de las familias chuquisaqueñas y asegurar la disponibilidad permanente del producto en los puntos de comercialización autorizados.

Garantizan abastecimiento de diésel, gasolina y GLP en Chuquisaca. Foto YPFB.

Los volúmenes asignados fueron definidos por el Comité de Producción y Demanda (PRODE), instancia encargada de planificar la distribución de combustibles y GLP para garantizar la atención de los sectores productivos, el transporte, el comercio y la población en general.

Ante la demanda de carburantes, la estatal petrolera exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y evitar compras innecesarias o especulativas, asegurando que se ejecutan todas las acciones operativas y logísticas necesarias para garantizar el suministro regular de los diferentes productos energéticos.

YPFB también recordó que los combustibles líquidos comercializados por la empresa cumplen con los estándares de calidad y las especificaciones técnicas establecidas por la normativa vigente.

Datos destacados

• Diésel Oil programado: 158.000 litros.

• Gasolina Especial programada: 254.600 litros.

• Total de combustibles líquidos: 412.600 litros.

• Garrafas de GLP: aproximadamente 7.000 unidades de 10 kilogramos.

• Destino: ciudad de Sucre y provincias del departamento de Chuquisaca.

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