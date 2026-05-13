El abogado Arturo Moscoso explicó que la transferencia de titularidad de un vehículo es un trámite obligatorio y fundamental para evitar problemas legales futuros tanto para compradores como vendedores.

El especialista señaló que una práctica común es realizar únicamente documentos privados con reconocimiento de firmas, sin completar la transferencia formal ante las autoridades correspondientes, lo que mantiene al vehículo legalmente registrado a nombre del antiguo propietario.

¿Cuáles son las consecuencias?

Moscoso advirtió que esta situación puede generar consecuencias graves, como el congelamiento de cuentas por deudas tributarias, procesos civiles e incluso implicaciones penales si el vehículo es utilizado en hechos delictivos.

“El propietario sigue siendo responsable mientras el vehículo continúe a su nombre”, afirmó.

El jurista indicó además que existen casos en los que vehículos vendidos sin transferencia son utilizados como garantía en préstamos o acumulan impuestos impagos, afectando directamente al titular registrado.

Entre los documentos esenciales para concretar una transferencia segura mencionó el certificado de propiedad, el pago de impuestos al día, la inspección vehicular y la verificación del número de chasis o VIN, recomendando incluso acudir a Diprove para confirmar la legalidad del motorizado.

Finalmente, insistió en que, aunque muchas personas buscan evitar el pago del impuesto a la transferencia, los costos posteriores en abogados y procesos judiciales terminan siendo mucho mayores.

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