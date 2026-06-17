Productores lecheros protestan en el aeropuerto Jorge Wilstermann por los bloqueos

Productores lecheros realizaron este miércoles una "toma simbólica" de instalaciones del aeropuerto Jorge Wilstermann, en Cochabamba, en demanda del desbloqueo de carreteras del país, afectadas por 48 días de protestas que han paralizado la cadena de distribución.

Los manifestantes denunciaron pérdidas económicas significativas, la imposibilidad de transportar su producción y el riesgo de colapso de la actividad lechera, debido a que la leche no puede ser enviada a plantas procesadoras ni distribuida en el mercado interno.

Los productores señalaron que incluso la falta de insumos para el ganado agrava la situación, poniendo en riesgo la subsistencia de miles de familias productoras.

Durante la protesta, algunos productores ingresaron al recinto aeroportuario y rebasaron las vallas instaladas por efectivos policiales para instalar una vigilia y realizaron movilizaciones en el lugar.

Lecheros toman el aeropuerto de Cochabamba por bloqueos. Foto: APG

El sector cuestionó la falta de respuesta de las autoridades nacionales y locales, y exigió la habilitación de un paso humanitario para garantizar la circulación de alimentos y productos. “Queremos libre transitabilidad; nuestras vacas no tienen ni un grano de maíz, estamos en quiebra”, afirmó uno de los representantes.

Por su parte, la Policía de Cochabamba pidió a los movilizados evitar afectar el funcionamiento del aeropuerto y anunció que se evalúan medidas para controlar la situación y evitar una mayor escalada del conflicto.

Según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Cochabamba amaneció con al menos 13 puntos de bloqueo activos que afectan las rutas hacia el oriente, occidente y sur del país, lo que ha generado serias restricciones en el transporte y el abastecimiento.

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