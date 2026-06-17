Increpan al senador Nilton Condori y lo acusan de iniciar conflictos sociales en el país

El senador de Alianza Unidad, Nilton Condori, fue increpado por ciudadanos y activistas que le exigieron explicaciones por las consecuencias que dejaron los prolongados bloqueos registrados en distintas regiones del país.

Bloqueos por 48 días

El incidente se produjo en medio del creciente malestar ciudadano por las dificultades que enfrentaron miles de familias para acceder a alimentos, combustibles, medicamentos y otros servicios básicos durante varias semanas de conflicto.

Entre las personas que encararon al legislador se encontraba el activista Edgar Mora, quien cuestionó duramente su actuación política y lo acusó de promover medidas que afectaron a la población. Durante el intercambio verbal, el activista llegó a calificarlo de “vándalo” y “traidor a la patria”.

Las imágenes difundidas muestran momentos de tensión en los que ciudadanos expresan su descontento por las pérdidas económicas y los perjuicios ocasionados por los bloqueos, que afectaron el abastecimiento y la actividad productiva en diferentes departamentos del país.

Confrontación a Condori

Los manifestantes también señalaron al senador por supuestamente respaldar acciones de presión social y por emitir declaraciones relacionadas con la continuidad del mandato del presidente Rodrigo Paz.

El episodio refleja el clima de polarización y malestar que persiste tras más de un mes de movilizaciones, periodo en el que diversos sectores económicos reportaron pérdidas millonarias y dificultades para desarrollar sus actividades con normalidad.

Hasta el momento, el senador Nilton Condori no emitió un pronunciamiento público sobre los cuestionamientos realizados por los ciudadanos ni sobre las acusaciones formuladas durante el incidente.

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