Periodistas se declaran en emergencia por agresiones durante conflictos en La Paz y El Alto

Representantes de diferentes gremios periodísticos del país se declararon en estado de emergencia y alerta ante las agresiones sufridas por trabajadores de la prensa durante las recientes jornadas de conflicto social en La Paz y El Alto.

La Confederación de Trabajadores de la Prensa, junto a asociaciones de periodistas y corresponsales internacionales, expresó su indignación por los ataques registrados tanto de parte de movilizados como en algunos operativos policiales.

“Nos sentimos indignados y declaramos nuestro estado de emergencia y alerta en nuestras filas porque se están vulnerando también nuestros derechos”, señaló Roger Romero, secretario ejecutivo de la institución.

Los dirigentes denunciaron que periodistas fueron víctimas de insultos, empujones, pedradas y agresiones físicas mientras realizaban la cobertura de las movilizaciones y enfrentamientos.

Foto: Roger Romero, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa. Red Uno.

“Los periodistas en los últimos días en El Alto han sido empujados, agredidos, los han agarrado a patadas. La Paz no ha sido la excepción”, manifestó Romero.

Asimismo, recordaron que la labor de la prensa busca garantizar el derecho de la población a estar informada y pidieron a los sectores movilizados dejar de considerar a los medios de comunicación como enemigos.

El presidente de la Asociación de Corresponsales Internacionales, Gabriel Romano, demandó a la dirigencia de la COB instruir a sus bases evitar nuevas agresiones contra reporteros y camarógrafos.

Foto: Presidente de la Asociación de Corresponsales Internacionales, Gabriel Romano. Red Uno.

“Han habido agresiones, insultos, pedradas, golpes deliberados. Ese mensaje de no agresión tiene que bajar hacia las bases”, afirmó.

Por su parte, el Círculo de Mujeres Periodistas también denunció hechos de violencia contra trabajadoras de prensa y exigió garantías reales y efectivas para el ejercicio periodístico en contextos de conflictividad social.

Los gremios anunciaron que documentarán y denunciarán todos los ataques registrados y exigieron a la Policía y al Ministerio Público identificar y sancionar a los responsables de las agresiones.

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