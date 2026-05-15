Oficinas de la Fiscalía fueron afectadas por gas lacrimógeno lanzado durante conflictos

Funcionarios de la Fiscalía continúan afectados por los efectos del gas lacrimógeno luego de los enfrentamientos registrados durante las movilizaciones en La Paz.

Según un reporte desde el edificio del Ministerio Público, el olor a gas aún persiste en el primer piso de las oficinas, donde trabajadores tuvieron que abandonar ambientes y utilizar barbijos debido a la irritación en los ojos y las vías respiratorias.

“Todavía se siente mucho el olor, más fuerte adentro”, relató una funcionaria afectada mientras salía del área comprometida.

De acuerdo con la información preliminar, uno de los cartuchos de gas lacrimógeno lanzados durante la protesta de mineros ingresó directamente a oficinas del primer piso, generando afectaciones al personal y daños en algunos ambientes.

El reporte señala además que dos oficinas tuvieron que ser trasladadas temporalmente debido a que las condiciones no permitían continuar con el trabajo habitual.

En imágenes difundidas desde el lugar se observa a funcionarios circulando por los pasillos con barbijos y aún con signos de irritación provocados por el gas.

Los hechos se registran en medio de la escalada de tensión y enfrentamientos vinculados a las protestas y bloqueos que se desarrollan en distintos puntos del país.



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