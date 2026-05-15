Vocero ratifica acciones legales contra bloqueadores: "Haremos cumplir la ley"

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el Gobierno impulsará acciones legales contra quienes resulten responsables de las muertes y hechos violentos registrados durante los bloqueos y movilizaciones que afectan al país desde hace más de dos semanas.

La autoridad destacó que el diálogo permitió alcanzar acuerdos con sectores cooperativistas mineros y aseguró que “la democracia funciona” cuando se construyen soluciones mediante la concertación. Sin embargo, remarcó que existen grupos que buscan “la ruptura del orden democrático” y que, según dijo, se niegan a entablar conversaciones.

“Todo aquel que quiera romper el orden democrático se va a encontrar contra la ley”, sostuvo durante una conferencia de prensa en la que también condenó las agresiones contra periodistas, policías y ciudadanos.

El vocero lamentó además la muerte de una joven de 20 años que, según indicó, no logró recibir atención médica a tiempo debido a los bloqueos.

Asimismo, informó que cinco policías resultaron heridos durante los enfrentamientos y cuestionó el uso de dinamita en las protestas.

“No puede tolerarse ningún tipo de violencia”, enfatizó.

Sobre las investigaciones, Gálvez aseguró que existe un proceso para identificar a quienes financian las movilizaciones y los actos que calificó como “subversivos”. Aunque evitó revelar detalles, afirmó que las autoridades harán conocer la información “de manera formal y legal”.

En paralelo, agradeció al Gobierno de Argentina por el envío de dos aviones Hércules destinados a reforzar el puente aéreo hacia La Paz y garantizar el abastecimiento de alimentos en medio del conflicto.

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