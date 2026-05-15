Condenan a 30 años a un hombre por la muerte de su expareja en Tarija

La Fiscalía Departamental de Tarija informó que logró una sentencia de 30 años de prisión contra Juan G. C., de 31 años, hallado culpable del delito de feminicidio cometido contra su expareja de 29 años.

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero de la Capital determinó la pena máxima, que deberá cumplir en el penal de Morros Blancos.

El fiscal departamental, José Ernesto Mogro Palacios, señaló que durante el juicio oral el Ministerio Público presentó pruebas contundentes, entre ellas informes policiales, capturas de mensajes, declaraciones testificales y la autopsia legal.

“Todos los elementos colectados durante la investigación fueron suficientes para demostrar la autoría del acusado”, explicó la autoridad.

Retuvo y asesinó a la víctima

Por su parte, la fiscal asignada al caso, Gabriela Soruco, informó que el crimen ocurrió en diciembre de 2022 en una comunidad del municipio de Tarija.

Según la investigación, el acusado mantuvo retenida a su expareja —con quien tenía dos hijos— y posteriormente la estranguló hasta quitarle la vida.

Después del crimen, enterró el cuerpo en una fosa con la intención de ocultar el hecho.

Huyó a Argentina tras cometer el feminicidio

Luego de asesinar a la víctima, el sujeto escapó hacia Argentina, donde permaneció prófugo durante más de dos años.

Sin embargo, tras la activación de una notificación roja internacional, las autoridades lograron su captura y posterior extradición a Bolivia para que responda ante la Justicia.

El caso volvió a generar conmoción en Tarija y reavivó el debate sobre la violencia contra las mujeres y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección en el país.

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