En medio de los conflictos y bloqueos que afectan distintas carreteras del país, una mujer protagonizó un emotivo gesto de solidaridad que conmovió a quienes se encontraban en el punto de bloqueo de Puente Armas, en el departamento de La Paz.

La mujer, que viajaba en uno de los camiones perjudicados por el cierre de vías, decidió compartir parte de los alimentos que transportaba con efectivos policiales que permanecían en la zona realizando labores de control y resguardo.

Los uniformados recibieron el gesto con agradecimiento y posteriormente repartieron la comida entre sus camaradas que se encontraban en el lugar.

La escena ocurrió en la carretera que conecta los Yungas con Caranavi, una de las rutas afectadas por los bloqueos registrados durante los últimos días.

El acto de empatía rápidamente llamó la atención de las personas presentes y comenzó a difundirse como un ejemplo de humanidad y solidaridad en medio de un escenario marcado por la tensión y las dificultades.

Mientras cientos de viajeros permanecen afectados por los cortes de ruta, el gesto de esta mujer recordó que, incluso en tiempos complicados, todavía existen acciones capaces de unir y generar esperanza.

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