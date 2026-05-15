Puente aéreo de emergencia lleva carne y alimentos a La Paz por los bloqueos

El Gobierno Nacional activó un puente aéreo humanitario y logístico entre Cochabamba y La Paz con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales para la población paceña afectada por los bloqueos y cierres de carreteras registrados en distintos puntos del país.

El operativo, coordinado por el Ministerio de Defensa, el Viceministerio de Defensa Civil y la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se encuentra activo desde el miércoles y ya permitió el traslado de 80 toneladas de alimentos.

Según el reporte oficial, se enviaron 50 toneladas de carne de pollo y 30 toneladas de carne de res para abastecer a los mercados de La Paz y El Alto, donde comenzaron a sentirse los efectos del desabastecimiento debido a las restricciones en las vías terrestres.

Las autoridades señalaron que la medida busca atender tanto a la población afectada como a los productores que no pueden trasladar sus mercancías por carretera debido a los puntos de bloqueo instalados en distintas regiones del país.

El Ministerio de Defensa indicó que este puente aéreo forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Nacional para asegurar la provisión de alimentos, medicamentos y otros recursos estratégicos, priorizando el bienestar de la ciudadanía frente a la crisis generada por las interrupciones en el tránsito vehicular.

Asimismo, no se descarta ampliar los operativos logísticos en los próximos días si persisten los bloqueos y continúan las dificultades para el transporte terrestre de productos esenciales.

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