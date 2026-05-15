¿Quieres llenar el álbum del Mundial sin gastar una fortuna? Estos son los mejores trucos para ahorrar

La emoción por coleccionar las figuritas del Mundial 2026 ya comenzó, aunque también llegaron las preocupaciones por el elevado costo de completar el tradicional álbum Panini.

Según estudios matemáticos, un coleccionista podría necesitar en promedio 1.045 sobres para conseguir las 980 figuritas si intenta llenar el álbum completamente solo. Esto elevaría el gasto a cifras millonarias.

Sin embargo, existen algunas estrategias que pueden ayudarte a ahorrar bastante dinero y evitar comprar sobres innecesarios.

Consejos para gastar menos al llenar el álbum

1. Intercambia figuritas repetidas

Esta es la mejor forma de ahorrar. Los estudios indican que compartir e intercambiar figuritas con otras personas reduce enormemente el gasto.

Con un grupo de 5 personas, el costo puede bajar casi a la mitad.

Si intercambias con 10 personas, el ahorro es todavía mayor.

Mientras más personas participen, menos sobres necesitarás comprar.

2. No abras sobres sin control

Muchos fanáticos compran sobres impulsivamente y terminan acumulando cientos de repetidas. Lo recomendable es establecer un presupuesto semanal y comprar de forma moderada.

3. Únete a grupos en redes sociales

En TikTok, Facebook y WhatsApp ya existen comunidades dedicadas al intercambio de figuritas. Allí puedes encontrar rápidamente las que te faltan sin seguir gastando dinero.

4. Compra figuritas específicas al final

Cuando falten pocas estampas, seguir comprando sobres puede salir mucho más caro. En muchos casos conviene comprar directamente las figuritas faltantes.

5. Organiza intercambios con amigos o compañeros

Hacer reuniones para cambiar repetidas sigue siendo una de las maneras más divertidas y económicas de completar el álbum.

Los expertos explican que llenar el álbum se vuelve más difícil al final, porque las probabilidades de encontrar las figuritas restantes disminuyen considerablemente.

De hecho, algunos cálculos señalan que la última figurita podría costar muchísimo dinero en sobres antes de aparecer.

Por eso, la clave para completar el álbum del Mundial 2026 no solo será la suerte, sino también la estrategia y el ahorro.

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