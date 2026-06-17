Avicultores dan 24 horas al Gobierno para liberar carreteras: advierten frenar el envío aéreo de alimentos

Los productores avícolas de Santa Cruz se declararon en estado de emergencia y otorgaron un plazo de 24 horas al Gobierno nacional para restablecer la libre transitabilidad en las carreteras bloqueadas del país. El sector advirtió que, de no existir una solución inmediata, asumirá medidas de presión dirigidas a las terminales de carga de los aeropuertos.

La decisión fue asumida durante una asamblea que reunió a avicultores de distintas regiones del departamento, incluyendo productores del norte integrado, los valles y los valles mesotérmicos. Según los dirigentes, los bloqueos que afectan al occidente del país desde hace 48 días y el cierre de vías en San Julián, que este miércoles cumple 35 días, han puesto en riesgo la continuidad de la actividad productiva.

El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), Enzo Landívar, afirmó que la reunión tuvo como objetivo definir acciones concretas frente a una situación que, a su juicio, está deteriorando gravemente la cadena productiva.

“Prácticamente el negocio de producción de pollos está técnicamente quebrado, especialmente para los pequeños avicultores que vienen de los alrededores de la ciudad”, sostuvo.

Landívar indicó además que el sector elaboró un pliego petitorio que recoge demandas compartidas por distintos rubros productivos. Entre los principales pedidos figura la intervención del Gobierno para despejar las carreteras y garantizar la circulación de personas y mercancías.

Por su parte, el productor avícola Iber Gutiérrez señaló que las pérdidas económicas alcanzan aproximadamente los Bs 10 millones por día, cifra que, según sus cálculos, suma alrededor de Bs 480 millones durante los 48 días de conflicto.

“Nosotros estamos perdiendo el 60% de nuestros costos de forma diaria. Ya no aguantamos”, manifestó.

El dirigente advirtió que, si no se atienden las demandas del sector, en las próximas 24 horas se pondrá en marcha una primera medida de presión. Esta consistiría en movilizaciones hacia las terminales de carga de los aeropuertos para impedir el traslado de alimentos destinados a las regiones afectadas por los conflictos.

“Vamos a ir de forma pacífica y vamos a acercarnos a las terminales de carga en los aeropuertos para que no puedas subir ningún alimento a las zonas que están en conflictos”, afirmó.

Gutiérrez sostuvo que la intención es visibilizar el impacto que los bloqueos están generando sobre el aparato productivo nacional. “No podemos solucionar a una parte de la población perjudicando al aparato productivo, porque lo que hoy es para comer, mañana será para tener hambre”, concluyó.

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