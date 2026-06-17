Gobernación de Santa Cruz y China avanzan en acuerdos para proyectos estratégicos del departamento

La Gobernación de Santa Cruz y representantes del Gobierno de China avanzaron en acuerdos de cooperación para la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura, energías renovables, logística y desarrollo productivo, informó este miércoles la vicegobernadora Paola Aguirre.

La autoridad explicó que durante las reuniones sostenidas entre el gobernador Juan Pablo Velasco y el embajador de China, Wang Liang se presentó una cartera de iniciativas consideradas prioritarias para el departamento, entre ellas la construcción de 950 kilómetros de carreteras, el desarrollo del Hub Viru Viru, Puerto Busch y proyectos vinculados a la generación de energías renovables.

“Se ha asumido el compromiso de agilizar para poder tener cuanto antes condiciones de desarrollo para toda la ciudadanía. Hemos presentado los proyectos que nos interesan ejecutar, entre ellos los 950 kilómetros de carreteras para conectar a Santa Cruz con el océano Pacífico y el mundo”, señaló Aguirre.

La vicegobernadora indicó que la meta es avanzar en las gestiones técnicas y administrativas para que los proyectos puedan contar con las aprobaciones necesarias hasta septiembre, con miras a su posterior ejecución.

Según Aguirre, este acercamiento forma parte de la agenda de trabajo impulsada por la actual administración departamental durante sus primeros 45 días de gestión, periodo en el que se busca consolidar alianzas estratégicas y fuentes de financiamiento para obras de alto impacto.

“Somos conscientes de que el crecimiento de Santa Cruz debe realizarse de manera planificada y se requieren acuerdos y cooperación internacional para hacer realidad estos proyectos”, afirmó.

La autoridad destacó que las iniciativas planteadas apuntan a fortalecer la integración regional, mejorar la conectividad logística, ampliar la infraestructura vial y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico para el departamento.

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