Cochabamba: capturan al sujeto que apuñaló tres veces a su exnovia por rechazarlo

Tras un operativo de rastrillaje, la Policía Boliviana logró la aprehensión de un joven de 19 años, acusado de apuñalar en tres ocasiones a su expareja en la ciudad de Cochabamba. El sujeto, que se encontraba prófugo, fue localizado y capturado en la zona sur de la ciudad y actualmente permanece en celdas policiales a la espera de su situación jurídica.

De acuerdo con el informe oficial de la Policía, el ataque se desencadenó tras una acalorada discusión motivada por la obsesión del agresor de retomar el noviazgo, una pretensión a la que la víctima se opuso firmemente.

Amenazas de muerte y violenta agresión

El reporte policial detalla que el nivel de violencia escaló rápidamente cuando el acusado, antes de emplear el arma blanca, sacó un arma de fuego para amedrentar a la mujer. Bajo amenazas explícitas, le advirtió que le quitaría la vida si continuaba rechazando su propuesta de volver a estar juntos.

Ante la valiente y persistente negativa de la víctima, el sujeto reaccionó con extrema agresividad:

Ataque con arma blanca: El agresor asestó tres puñaladas a la mujer, provocándole heridas en el pecho , el brazo derecho y una de sus piernas .

Fuga: Inmediatamente después de cometer el crimen, el hombre huyó del lugar con rumbo desconocido, dejando a la víctima herida.

Detención y proceso judicial

Luego de recibir la denuncia, el personal de inteligencia y efectivos policiales activaron un plan de búsqueda que culminó con éxito al dar con el paradero del sospechoso en la zona sur de la capital cochabambina.

"El autor de 19 años de edad fue capturado en la zona sur de la ciudad y se encuentra en celdas policiales en calidad de aprehendido", confirmaron las autoridades a cargo del caso.

El Ministerio Público ya tomó conocimiento del hecho y se espera que en las próximas horas el detenido sea puesto ante un juez cautelar. Debido a la gravedad del ataque, el uso de armas y los antecedentes de la relación, el sujeto podría ser procesado por el delito de tentativa de feminicidio.

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