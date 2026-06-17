Policía identifica a conductor que atropelló a madre e hija en Sacaba y le pide presentarse

La Policía de Tránsito identificó al conductor que el pasado fin de semana atropelló a una joven de 20 años y a su hija en la intersección de las calles Santa Cruz e Ingavi en el municipio de Sacaba y posteriormente se dio a la fuga sin prestar auxilio.

El hecho movilizó a vecinos de la zona, quienes auxiliaron a las víctimas tras el impacto y alertaron a las autoridades. Gracias a estas acciones y al seguimiento del caso, la Policía logró ubicar y secuestrar el vehículo involucrado en el atropello.

De acuerdo con el informe oficial, la madre y su hija sufrieron golpes, aunque se encuentran fuera de peligro y sin lesiones de gravedad.

Las autoridades confirmaron que el conductor ya fue plenamente identificado, pero hasta el momento no se ha presentado ante dependencias policiales ni ha brindado su declaración sobre lo ocurrido.

En ese marco, la Policía hizo un llamado público y directo al implicado para que se presente voluntariamente ante la justicia, advirtiendo que su situación legal podría agravarse si continúa evadiendo responsabilidades.

Entretanto, familiares de las víctimas y las autoridades solicitaron la colaboración de la población para difundir el material audiovisual del hecho, con el objetivo de contribuir al avance de las investigaciones y facilitar la localización del conductor.

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