Denuncian actos vandálicos y ataques a oficinas municipales en Senkata

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto, luego de que un grupo de bloqueadores, identificados por vecinos y autoridades como autoconvocados, irrumpiera en oficinas de la Subalcaldía de Senkata y de la Defensoría, causando daños materiales y generando temor entre funcionarios y habitantes del sector.

Daños, robos y agresiones

De acuerdo con los reportes preliminares, los manifestantes ingresaron de forma violenta a ambas dependencias municipales, donde se registraron destrozos, saqueo de equipos y documentación, además de la quema de muebles y papeles en algunas oficinas.

Durante el incidente, funcionarios denunciaron haber sido agredidos física y verbalmente. Algunos trabajadores aseguraron que fueron encerrados en ambientes de las instalaciones mientras ocurrían los ataques.

“Por favor, manden ayuda, por favor, que se apresure la Policía, por favor, están rompiendo todo aquí adentro”, se escucha en uno de los audios enviados desde el interior de las oficinas durante los momentos de mayor tensión.

Según la información proporcionada desde el lugar, los hechos ocurrieron en medio de las movilizaciones que aún persisten en algunos sectores del Distrito 8, donde continúan registrándose bloqueos esporádicos.

Llegó resguardo policial

Horas después, efectivos policiales llegaron a la zona para resguardar la integridad de los funcionarios y recuperar el control de las instalaciones. Sin embargo, se informó que algunos manifestantes permanecían en los alrededores argumentando que mantienen demandas pendientes de atención.

Las autoridades municipales anunciaron que evaluarán los daños ocasionados y emitirán un informe oficial sobre las afectaciones registradas tanto en la Subalcaldía como en las oficinas de la Defensoría.

El caso continúa en desarrollo y no se descarta que existan personas heridas como consecuencia de los enfrentamientos y agresiones reportadas durante la toma de las instalaciones.

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