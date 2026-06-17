Así quedaron predios municipales atacados por autoconvocados en El Alto

Las oficinas de la Subalcaldía del Distrito 8 de El Alto y dependencias de la Defensoría Municipal terminaron con severos daños materiales luego de ser atacadas por un grupo de personas identificadas como autoconvocados en la zona de Senkata.

El hecho se registró la mañana de este miércoles, cuando los manifestantes irrumpieron de manera violenta en ambos inmuebles, provocando destrozos, quemas y saqueos. Tras el ingreso, los atacantes destruyeron puertas, rompieron ventanas y sustrajeron equipos informáticos, impresoras y documentación administrativa.

Daños registrados y funcionarios agredidos

En una inspección realizada después de los incidentes, se evidenció gran cantidad de papeles quemados en distintos ambientes, muebles destruidos y daños en techos y paredes producto del fuego. También se observó una motocicleta incendiada y restos de equipos de computación esparcidos en las instalaciones.

Funcionarios que se encontraban trabajando relataron momentos de temor y desesperación durante el ataque. Según sus testimonios, los agresores ingresaron armados con palos y piedras, obligando a trabajadores y ciudadanos que realizaban trámites a refugiarse en diferentes ambientes.

“Han empezado a arrojar piedras y a golpear las puertas. Había vecinos haciendo trámites y no sabíamos cómo escapar”, relató una funcionaria afectada.

De acuerdo con los testimonios, varias personas fueron agredidas físicamente y al menos dos trabajadores tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica. Los funcionarios denunciaron además que los atacantes encerraron a parte del personal antes de recorrer oficina por oficina causando daños.

Los responsables también habrían quemado documentación institucional y revisado escritorios y archivos antes de retirarse. Los trabajadores aseguraron que muchos de los documentos destruidos corresponden a trámites y registros vinculados a los vecinos del Distrito 8.

Efectivos policiales vigilan la zona

Tras los hechos, efectivos policiales llegaron al lugar y retomaron el control de las instalaciones. Mientras tanto, vecinos de la zona se organizaron para resguardar los predios municipales y evitar nuevos ataques.

Representantes vecinales expresaron su indignación por los daños ocasionados al patrimonio público y exigieron que se identifique y sancione a los responsables. Asimismo, anunciaron que se formalizarán denuncias ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para que se investigue lo ocurrido.

Las autoridades municipales evalúan la magnitud de las pérdidas materiales y el impacto que tendrá la destrucción de documentación y equipos en la atención a la población del Distrito 8.

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