[VIDEO] Así fueron los tres goles con los que Messi tapó bocas en el Mundial

A golpe de gol y talento, Lionel Messi sigue haciéndose espacio en la historia del fútbol. Sus tres tantos ante Argelia en su presentación en el Mundial 2026 le han dejado en la punta del goleo individual de las Copas del Mundo.

Con sus 16 anotaciones comparte la cima con el alemán Miroslav Klose, pero antes que después, seguramente, a lo largo de este torneo seguro le veremos en solitario en la punta.

Los tres obuses del martes por la noche en Kansas City, con la tecnología Connected Ball integrada en los balones Adidas Trionda, se pueden analizar a fondo y, en datos que publica el diario Marca, los podemos desmenuzar.

El primero, a los 17 minutos, fue de una distancia de 21 metros, con un efecto de 0,8 metros, y su velocidad máxima fue de 109 km/h, con una rotación de 16 vueltas por segundo.

El segundo, a los 60 minutos, fue de corta distancia del arco rival, 8,7 metros, con velocidad de 71,2 km/h.

Finalmente, el tercero, que ocurrió a los 76 minutos, fue un tiro de 17,5 metros, con una velocidad de 106,9 km/h y rotación de 6,6 vueltas por segundo.

Más allá de los datos y numeritos, el recuerdo que ha quedado de una noche no solo de récords nos avisa de las intenciones de Leo, pero sobre todo de su forma física en pos del bicampeonato.

El siguiente partido de Argentina se celebrará el próximo 22 de junio ante Austria en el estadio Dallas.

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