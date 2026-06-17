¡La espera terminó! Colombia debuta hoy en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

El compromiso está programado para las 10:00 de la noche, hora colombiana, y marcará el regreso de la Tricolor a una Copa del Mundo tras su ausencia en Qatar 2022. Ocho años después, el equipo cafetero vuelve a la máxima cita del fútbol.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo integra el Grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. El objetivo será comenzar con una victoria que lo acerque a la clasificación a la siguiente ronda.

Uzbekistán afrontará su primera participación en una cita mundialista. Será un debut histórico para los uzbekos, que buscarán darle una alegría a su país.

Colombia, por su parte, intentará aprovechar su experiencia internacional para sumar sus primeros tres puntos. El seleccionado cafetero llega con la ilusión de repetir otra alegría para Sudamérica, luego del triunfo 3-0 de Argentina sobre Argelia con triplete de Lionel Messi.

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