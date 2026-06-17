¡Atención! La IA revela quién ganará hoy entre Croacia e Inglaterra

Duelo de pesos pesados en suelo texano. Inglaterra y Croacia chocan hoy miércoles 17 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, por la primera fecha del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y ya hay un pronóstico: la inteligencia artificial se la juega por los ingleses.

Para este cruce, le consultamos a Grok, la IA de X, su predicción exacta. El resultado más probable según el modelo: Inglaterra 2-1, con el 1-0 como alternativa en un partido cerrado. Los británicos parten como claros favoritos en las casas de apuestas, con cuotas entre 1.70 y 1.80.

¿Por qué gana Inglaterra según la IA?

Bajo el mando de Thomas Tuchel, Inglaterra clasificó invicta y sin recibir goles en fase de grupos. Llega con una plantilla profunda: Harry Kane como capitán y goleador, acompañado por Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka y una camada joven en gran momento. Además, su defensa suele ser sólida en torneos grandes y los debuts mundialistas tienden a ser conservadores.

Croacia no se rinde

Los balcánicos quieren despedir a Luka Modrić, de 40 años, en su último Mundial de la mejor forma posible. Con Kovačić, Gvardiol y Perišić, siguen siendo peligrosos. Pero la IA marca su irregularidad defensiva y menor profundidad de plantel. Han encajado goles en amistosos recientes y dependen demasiado del control de balón en la mitad.

El antecedente que pesa

Es una reedición de la semifinal de Rusia 2018. Esa vez ganó Croacia en tiempo extra y dejó afuera a Inglaterra. Hoy los ingleses buscan revancha.

Hora y TV

El partido arranca a las 16:00 hora de Bolivia en Dallas. Se podrá ver por Red Uno y sus plataformas digitales.

Con CR7 debutando a las 13:00 y Colombia cerrando a las 22:00, este Inglaterra-Croacia es el plato fuerte de la tarde mundialista. Y si le creemos a la IA, los tres puntos se van a Londres.

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