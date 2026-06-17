TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Mundial 2026

¡Atención! La IA revela quién ganará hoy entre Croacia e Inglaterra

La tecnología ya eligió a su favorito del duelo entre croatas e ingleses.

Martin Suarez Vargas

17/06/2026 10:28

Agregar Reduno en
Harry Kane y Luca Modric figuras de Inglaterra y Croacia. Foto: EFE.
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

Duelo de pesos pesados en suelo texano. Inglaterra y Croacia chocan hoy miércoles 17 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, por la primera fecha del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y ya hay un pronóstico: la inteligencia artificial se la juega por los ingleses.

Para este cruce, le consultamos a Grok, la IA de X, su predicción exacta. El resultado más probable según el modelo: Inglaterra 2-1, con el 1-0 como alternativa en un partido cerrado. Los británicos parten como claros favoritos en las casas de apuestas, con cuotas entre 1.70 y 1.80.

¿Por qué gana Inglaterra según la IA?
Bajo el mando de Thomas Tuchel, Inglaterra clasificó invicta y sin recibir goles en fase de grupos. Llega con una plantilla profunda: Harry Kane como capitán y goleador, acompañado por Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka y una camada joven en gran momento. Además, su defensa suele ser sólida en torneos grandes y los debuts mundialistas tienden a ser conservadores.

Croacia no se rinde
Los balcánicos quieren despedir a Luka Modrić, de 40 años, en su último Mundial de la mejor forma posible. Con Kovačić, Gvardiol y Perišić, siguen siendo peligrosos. Pero la IA marca su irregularidad defensiva y menor profundidad de plantel. Han encajado goles en amistosos recientes y dependen demasiado del control de balón en la mitad.

El antecedente que pesa
Es una reedición de la semifinal de Rusia 2018. Esa vez ganó Croacia en tiempo extra y dejó afuera a Inglaterra. Hoy los ingleses buscan revancha.

Hora y TV
El partido arranca a las 16:00 hora de Bolivia en Dallas. Se podrá ver por Red Uno y sus plataformas digitales.

Con CR7 debutando a las 13:00 y Colombia cerrando a las 22:00, este Inglaterra-Croacia es el plato fuerte de la tarde mundialista. Y si le creemos a la IA, los tres puntos se van a Londres.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD