¡Atención! La IA revela quién ganará hoy entre Croacia e Inglaterra

La tecnología ya eligió a su favorito del duelo entre croatas e ingleses.
17/06/2026 10:28
Escuchar esta nota
Duelo de pesos pesados en suelo texano. Inglaterra y Croacia chocan hoy miércoles 17 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, por la primera fecha del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y ya hay un pronóstico: la inteligencia artificial se la juega por los ingleses.
¿Por qué gana Inglaterra según la IA?
Bajo el mando de Thomas Tuchel, Inglaterra clasificó invicta y sin recibir goles en fase de grupos. Llega con una plantilla profunda: Harry Kane como capitán y goleador, acompañado por Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka y una camada joven en gran momento. Además, su defensa suele ser sólida en torneos grandes y los debuts mundialistas tienden a ser conservadores.
Croacia no se rinde
Los balcánicos quieren despedir a Luka Modrić, de 40 años, en su último Mundial de la mejor forma posible. Con Kovačić, Gvardiol y Perišić, siguen siendo peligrosos. Pero la IA marca su irregularidad defensiva y menor profundidad de plantel. Han encajado goles en amistosos recientes y dependen demasiado del control de balón en la mitad.
El antecedente que pesa
Es una reedición de la semifinal de Rusia 2018. Esa vez ganó Croacia en tiempo extra y dejó afuera a Inglaterra. Hoy los ingleses buscan revancha.
Hora y TV
El partido arranca a las 16:00 hora de Bolivia en Dallas. Se podrá ver por Red Uno y sus plataformas digitales.
Con CR7 debutando a las 13:00 y Colombia cerrando a las 22:00, este Inglaterra-Croacia es el plato fuerte de la tarde mundialista. Y si le creemos a la IA, los tres puntos se van a Londres.
Mira la programación en Red Uno Play