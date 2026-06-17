¿Por qué el arquero de Argelia juega con máscara? La historia sorprendió a los hinchas

Uno de los detalles que más llamó la atención durante el partido entre Argentina y Argelia en el Mundial 2026 fue la presencia de un arquero con máscara protectora. Se trata de Luca Zidane, hijo del histórico futbolista y entrenador francés Zinedine Zidane, quien debió recurrir a este elemento tras sufrir una delicada lesión facial.

El guardameta argelino padeció una fractura de mandíbula y mentón en abril, durante un encuentro del Granada en la Segunda División de España. La lesión puso en duda su participación en la Copa del Mundo y obligó al futbolista a iniciar un exigente proceso de recuperación.

Aunque logró llegar a tiempo para disputar el torneo, los médicos recomendaron que continúe utilizando una máscara de protección para evitar golpes que puedan afectar la zona lesionada mientras completa su recuperación.

La confianza del seleccionador Vladimir Petkovic en el arquero nunca disminuyó. A pesar de la lesión, el entrenador mantuvo su respaldo y lo confirmó como titular en la cita mundialista.

Del Real Madrid a la selección de Argelia

Luca Zidane nació en Francia y se formó futbolísticamente en las divisiones inferiores del Real Madrid, donde siguió los pasos de su padre. Sin embargo, su carrera profesional tomó un rumbo diferente al pasar por equipos como Rayo Vallecano, Eibar, Racing de Santander y Granada.

Aunque representó a Francia en categorías juveniles, entendió que tendría pocas oportunidades de consolidarse en la selección absoluta. Gracias a sus raíces familiares, ya que sus abuelos paternos son de origen argelino, optó por cambiar de federación.

Tras completar los trámites correspondientes ante la FIFA, obtuvo la autorización para representar a Argelia en septiembre de 2025, convirtiéndose en una de las incorporaciones más destacadas del combinado africano de cara al Mundial.

Una historia marcada por el legado

Más allá de llevar uno de los apellidos más reconocidos del fútbol mundial, Luca Zidane busca construir su propia historia. Su presencia en el Mundial 2026 con la camiseta de Argelia representa un nuevo capítulo en una carrera marcada por la perseverancia, la superación de lesiones y el desafío constante de forjar un camino propio lejos de la sombra de su legendario padre.

En el duelo ante Argentina, el arquero no solo llamó la atención por la máscara protectora que cubría parte de su rostro, sino también por la singular historia que lo llevó a convertirse en uno de los protagonistas más curiosos del torneo.

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