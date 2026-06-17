La Selección Argentina comenzó su camino en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia, en una noche en la que Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

El capitán albiceleste fue la gran figura del encuentro al marcar los tres goles del equipo, pero más allá de su actuación dentro del campo, una escena ocurrida al finalizar el partido terminó robándose la atención de millones de aficionados.

Cuando Messi abandonó el terreno de juego, Lionel Scaloni lo recibió con un abrazo cargado de emoción. Las cámaras captaron al entrenador visiblemente conmovido, conteniendo las lágrimas mientras le decía una frase que rápidamente se volvió viral: “Te quiero mucho”.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el seleccionador argentino explicó el significado de ese momento y volvió a expresar toda su admiración por el capitán.

“No tengo palabras. Lo saludé, le di un beso y le dije que lo quería mucho, porque ya no sé qué decirle. Más allá de los goles que hace, es increíble por lo que transmite. Lo extrañaremos el día que no esté más. Disfrutémoslo, que eso es lo más importante”, afirmó.

Scaloni también valoró la actuación colectiva del equipo y destacó la capacidad de sus jugadores para superar un partido que calificó como muy exigente.

“Fue un partido durísimo. Creo que el resultado final fue por la genialidad de Leo y porque el equipo supo sufrir”, señaló.

El entrenador recordó además la importancia de comenzar con una victoria, teniendo presente la experiencia vivida en Qatar 2022.

“Siempre el primer partido es complicado. Habíamos tenido un traspié en el Mundial pasado y necesitábamos tener hoy un buen debut. Los jugadores hicieron un trabajo enorme, era un partido muy difícil”, explicó.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Scaloni volvió a referirse al extraordinario rendimiento de Messi y reconoció que, pese a estar acostumbrados a verlo de cerca, continúa sorprendiéndolos.

“Nos faltó tenencia en el primer tiempo, pero más allá del gol anulado a ellos, no tuvieron grandes situaciones. Y lo de Leo es difícil de explicarlo. A nosotros no nos sorprende porque lo vemos diariamente. Hace 20 años lo hace en todos los santos partidos y es emocionante verlo”, sostuvo.

El técnico campeón del mundo también destacó la fortaleza grupal como una de las principales virtudes de la selección y remarcó que la competitividad del plantel sigue intacta pese a haber conquistado todos los títulos posibles.

“Son animales competitivos”, aseguró al referirse a sus dirigidos.

Tras el exitoso debut, Argentina volverá a presentarse el próximo lunes frente a Austria en Dallas, mientras que cerrará la fase de grupos cinco días después ante Jordania, nuevamente en territorio texano.

Por ahora, la imagen que permanece es la de un entrenador emocionado abrazando a su capitán, consciente de que está viviendo los últimos capítulos de una carrera que ya forma parte de la historia grande del fútbol mundial.

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