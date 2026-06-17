Ahora es el turno del bicho: la Portugal de CR7 debuta en el Mundial frente a RD Congo

Portugal debuta este miércoles ante República Democrática del Congo desde las 13:00 en el NRG Stadium, por el Grupo K del Mundial 2026. El árbitro será el catarí Abdulrahman Al-Jassim.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputa su última Copa del Mundo con Portugal. El delantero llega con títulos de liga en España, Inglaterra y Arabia Saudita. El luso buscará imponer su jerarquía tras el debut de Lionel Messi con Argentina, quien firmó un triplete ante Argelia.Roberto Martínez utilizará su XI de gala para evitar sorpresas. Cristiano Ronaldo será titular y capitán.

La probable alineación de Portugal es: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; João Félix y Cristiano Ronaldo.

República Democrática del Congo inicia el torneo frente a Portugal y luego enfrentará a Colombia. Su posible alineación: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau; Yoane Wissa y Cedric Bakambu.

El Grupo K lo completan Uzbekistán y Colombia. Portugal es favorito para quedarse con los tres puntos en su estreno.

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