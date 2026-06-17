Lo daban por muerto, pero respiró cuando policías iban a levantar su cuerpo en La Paz

Un hecho inusual sorprendió a efectivos policiales y vecinos de la zona Villa Fátima, en la ciudad de La Paz, luego de que un hombre que aparentemente había fallecido volviera a respirar cuando se realizaban las actuaciones preliminares para el levantamiento de su supuesto cadáver.

Lo reportaron sus vecinos

Se trata de Patrick Julián Torrico González, de 61 años, quien había sido reportado como desaparecido. Según los testimonios recabados por la Policía, el hombre vivía solo y desde el pasado sábado no se había observado movimiento alguno en su domicilio.

Ante la preocupación de los inquilinos del inmueble, se verificó la habitación donde residía y se lo encontró tendido en el piso, inmóvil y sin aparentes signos de vida, por lo que se alertó a las autoridades.

“Nos percatamos de que en el interior del domicilio aparentemente estaba ya sin vida, estaba en el piso”, informó el jefe de la División de Homicidios de la Felcc, René Tambo.

El hombre sin signos vitales despertó

Los efectivos acudieron al lugar y comenzaron las diligencias correspondientes para confirmar el presunto deceso. Sin embargo, cuando se encontraban realizando la inspección externa del cuerpo, ocurrió algo inesperado.

“Al momento de proceder a la revisión externa del cuerpo, esta persona empieza a respirar”, explicó Tambo.

De inmediato, los uniformados le brindaron los primeros auxilios y coordinaron su traslado a un centro médico, donde actualmente permanece internado bajo observación.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron al hombre a permanecer varios días en ese estado y buscan contactar a sus familiares. De acuerdo con la información preliminar, sus hijos residirían en el extranjero.

El caso generó sorpresa entre policías y vecinos, quienes inicialmente creían encontrarse ante una muerte confirmada, pero terminaron presenciando un desenlace completamente inesperado.

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