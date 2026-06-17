Dos feminicidas siguen libres en Cochabamba y 16 niños quedaron huérfanos

En lo que va del año, en el departamento de Cochabamba se registraron cinco feminicidios que dejaron un total de 16 niños en la orfandad. De acuerdo con el Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, dos de los autores de estos crímenes continúan prófugos, mientras que otros casos ya tienen procesos judiciales en curso.

La coordinadora de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, informó que a nivel nacional se contabilizan 40 feminicidios, ubicando a Cochabamba en el cuarto lugar de incidencia.

“En Cochabamba estamos con cinco feminicidios, a nivel nacional son 40 casos”, señaló Cortez, quien además advirtió que “en dos casos se encuentran prófugos los feminicidas”, por lo que pidió a la Policía intensificar su búsqueda y captura.

Las víctimas tenían entre 27 y 56 años. Los hechos se registraron en Cochabamba (tres casos), Sacaba y Tarata. En cuanto a la relación con los agresores, tres eran sus parejas, uno su yerno y otro su expareja. Los autores de los crímenes tienen entre 28 y 43 años.

En relación con la situación legal, un feminicida ya fue sentenciado a 30 años de prisión, dos se encuentran con detención preventiva y dos permanecen prófugos.

Los casos registrados

El 18 de enero, en la zona El Abra de Sacaba, Ingrid Liliana Céspedes Condori (30) fue asfixiada por su pareja, Omar Mauricio Alvis Rodríguez (43). El hecho dejó en la orfandad a dos menores. El agresor fue sentenciado a 30 años de cárcel.

El 2 de febrero, en la ciudad de Cochabamba, Luana Natalia Téllez Rocha (30) fue golpeada hasta la muerte por su pareja, el ciudadano brasileño Leonardo O.B. (35), quien huyó y continúa prófugo.

El 26 de abril, Elizabeth Sheila Villa Jiménez (29) fue golpeada y estrangulada por su pareja, el peruano Jhonatan M.T., en Cochabamba. El acusado huyó inicialmente con dos de sus hijos hacia Perú y posteriormente fue capturado, aunque su situación judicial aún está en trámite de extradición.

El 26 de mayo, en Tarata, S ofía Vásquez Jiménez (56) fue apuñalada por su yerno Maklin V. (28), cuando intentaba defender a su hija durante una agresión. El autor escapó y permanece prófugo.

El 7 de junio, en la ciudad de Cochabamba, Máxima Álvarez Gutiérrez (27) fue apuñalada por su expareja, Adrián A.A., mientras realizaba una transmisión en vivo por redes sociales. El agresor fue capturado en Vinto y actualmente guarda detención preventiva.

Las organizaciones que realizan el seguimiento del caso reiteraron el pedido a la Policía para intensificar la búsqueda de los dos feminicidas prófugos y garantizar justicia para las víctimas.

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