Diésel se vende con normalidad en Cochabamba, pero filas por gasolina continúan en surtidores

En un recorrido realizado por diferentes estaciones de servicio de la ciudad de Cochabamba, se verificó que la venta de diésel se desarrolla con normalidad, sin filas ni restricciones para los conductores.

“Está normal, uno llega y compra, pero hay que llenar el tanque porque no sabemos qué pueda pasar”, comentó un conductor que logró abastecerse sin dificultades.

Sin embargo, el panorama es distinto en el caso de la gasolina, donde persisten largas filas y esperas de varias horas para poder adquirir el combustible. En distintos surtidores de la ciudad, los choferes incluso pasan la noche en las inmediaciones con la esperanza de ser de los primeros en abastecerse cuando llega el carburante.

En un surtidor ubicado sobre la avenida Santa Cruz, la falta de gasolina llevó a restringir el ingreso de vehículos mediante la colocación de conos. A pesar de ello, la fila de motorizados se mantiene y varios conductores permanecen en el lugar desde la noche anterior.

Una situación similar se registró en una estación de servicio de la avenida Juan de la Rosa, donde alrededor de 80 vehículos aguardaban este miércoles para cargar combustible. La fila comenzó la noche previa y se extiende por varias cuadras.

Este panorama se replica en otros surtidores de la ciudad donde la gasolina se agota en cuestión de horas por la alta demanda y también en municipios del departamento, reflejando una problemática recurrente en el abastecimiento de gasolina.

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