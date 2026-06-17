Largas filas por combustible obligan a conductores a pasar la noche en surtidores de Cochabamba

Las largas filas para cargar combustible continúan en Cochabamba y obligan a decenas de conductores a pasar la noche en las inmediaciones de las estaciones de servicio con la esperanza de ser los primeros en abastecerse cuando llegue el carburante.

En un surtidor ubicado sobre la avenida Santa Cruz, la falta de gasolina provocó que se restringiera el ingreso a la estación de servicio de vehículos mediante la colocación de conos. Sin embargo, la fila de motorizados se mantiene y varios conductores permanecen en el lugar desde la noche anterior.

La situación se repite en una estación de servicio de la avenida Juan de la Rosa, donde alrededor de 80 vehículos aguardaban este miércoles para cargar combustible. La fila comenzó la noche pasada y se extiende por varias cuadras, reflejando una problemática que también se observa en otros surtidores de la ciudad y municipios de la región metropolitana.

Algunos conductores consultados señalaron que optan por dormir dentro de sus vehículos o permanecer cerca de los surtidores para no perder su lugar en la fila y asegurar el abastecimiento de gasolina.

La pasada semana, la Asociación de Surtidores Privados (Asosur) de Cochabamba advirtió que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) redujo los volúmenes de despacho de combustible debido a los bloqueos que afectan las principales rutas del departamento.

Conductores duermen para conseguir gasolina en Cochabamba. Foto: Red Uno

Cochabamba cumple un mes con múltiples puntos de bloqueo en diferentes carreteras, situación que dificulta el traslado de combustibles, alimentos, medicamentos y otros productos, generando problemas de abastecimiento y largas esperas en las estaciones de servicio.

Mira la programación en Red Uno Play