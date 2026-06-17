División por el diálogo: unos respaldan la negociación con la COB y otros exigen desbloquear

La decisión del Gobierno de instalar una mesa de diálogo con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), en medio de 48 días de bloqueos de carreteras, generó reacciones divididas entre analistas y representantes de instituciones cívicas.

El analista político Jerjes Justiniano Talavera destacó la apertura al diálogo impulsada por el Ejecutivo y consideró que la negociación puede contribuir a encontrar una salida pacífica al conflicto.

“Felicitamos al Gobierno porque está sentando a negociar a intransigentes políticos partidarios. Yo creo que con esta acción Bolivia gana”, afirmó.

No obstante, Justiniano sostuvo que una vez superada la coyuntura, el país debe debatir mecanismos para evitar que los bloqueos vuelvan a ser utilizados como herramienta de presión política. En ese sentido, planteó la necesidad de impulsar una norma que sancione este tipo de medidas cuando afecten la libre circulación y la economía nacional.

Por el contrario, desde el Comité Pro Santa Cruz cuestionaron la decisión del Gobierno de sentarse a negociar con los dirigentes que promueven los bloqueos y consideraron que corresponde aplicar las leyes vigentes para restablecer el tránsito en las carreteras.

“El Gobierno no tiene por qué sentarse con estos delincuentes, con los que han destruido el país, los que han hecho que mueran más de 20 personas, los que tienen quebrado al sector productivo y haciendo pasar hambre a la sociedad”, manifestó el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.

El dirigente cívico señaló que el Ejecutivo debe priorizar el cumplimiento de la Constitución y garantizar la libre circulación en las carreteras, además de impulsar las acciones legales que correspondan contra quienes promovieron las medidas de presión.

“Rodrigo Paz y su gabinete lo que deben hacer de una vez por todas es salir y desbloquear; ya será la Fiscalía la que haga su trabajo posterior a eso”, sostuvo.

La reunión entre el Gobierno y la COB está prevista para este miércoles en instalaciones del Banco Central de Bolivia, en un intento por encontrar una salida al conflicto que mantiene bloqueadas distintas rutas del país y que ha generado millonarias pérdidas económicas, según reportes de sectores productivos y empresariales.

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